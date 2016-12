Mais c'est qui, ces chanteurs là ?

Hello à tous les curieux qui se demandent qui sont ces compères qui ont commis le CD Hymne Troll,

Voici un début de réponse :

Joffré, sa vie, son œuvre, ses chansons

Je joue aux jeux vidéo depuis tout petit déjà, j’ai commencé avec ma première console, une Yeno 4 bits, à 4 ans, puis un Amstrad CPC 464 couleur (tu sais, le truc à bande magnétique qui mettait 30 minutes à se charger). Au Niger, avec mes copains, à 8 ans, on était une petite communauté de joueurs, une dizaine, les seuls à jouer aux jeux vidéo, de vrais extra-terrestres. Quand je suis arrivé en France avec la même bande, on a découvert les cybercafés, on était content de voir qu’on n’était pas les seuls au monde ! On y a passé nos nuits et nos économies. Du coup, on a tellement kiffé le concept de cybercafé qu’on a voulu en faire un, et du coup on en a fait un - qui ne ferme pas la nuit car quoi de plus frustrant d’arrêter sa partie à minuit ? Puis les MMORPG sont arrivés et on y a consacré quatre ans de notre vie. Quand j’ai commencé à m’intéresser à la chanson, les thèmes étaient tout trouvés. Ce sont des univers riches qui reflètent toutes les situations de la vie réelle mais tellement plus fantaisistes.

C’est sur Youtube que j’ai fait mes premières armes. J’ai commencé à m’y mettre vraiment avec l’Hymne Troll – un gros chantier puisqu’ensuite toutes les races devaient avoir leur hymne, question d’égalité. J’ai posé ça sur Youtube, où la communauté m’a motivé pour continuer. Ce sont les commentaires super encourageants de cette petite communauté qui m’ont poussé en avant. Demandez « Joffré » à Youtube, il vous conduira sur ma chaîne où j’ai maintenant une quarantaine de chansons et de parodies.

http://www.youtube.com/user/goryushika

Pen of Chaos, Naheulbeuk et le Naheulband

PoC, alias Pen of Chaos, aussi connu dans les tavernes sous le nom de John Lang, est l’auteur d’une saga en mp3 – la première à avoir eu autant de succès – que les initiés* connaissent sous le nom de Naheulbeuk. Elles racontent les aventures navrantes d’un groupe d’aventuriers en quête de trésors, de bastons et de points d’expérience. Un jour – probablement sous l’effet d’un excès de Guinness – PoC composa Troll farceur, Elfe farci, sa première chanson, le départ d’un groupe mythique de troubadours qui allait défrayer les chroniques de la Terre de Fangh : le Naheulband. Gravée au silex sur ce CD, vous pourrez éclater les tympans de vos oreilles pointues avec la nouvelle version métal +2 en pilosité de cette chanson fondatrice.

* On est de plus en plus d’initiés, maintenant.

http://www.penofchaos.com/warham/donjon.htm

Cyril le Troll

Depuis bientôt 10 piges, muni de sa guitare et de sa dégaine de gavroche breton, Cyril le Troll interprète ses chansons gouailleuses dans tous les tripots et les rues malfamées de Bretagne ainsi que dans des festoches avinés où il se forge un public de tout âge et de tous les styles (keupons, babos, soixantuitards nostalgiques et leurs mouflets...)

http://www.myspace.com/cyrilletroll