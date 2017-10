Fichit.com , pour vendre vos bases de données

Fichit est la première solution simple et 100 % en ligne permettant de créer et de partager tous types de bases de données.

Fichit.com, le premier générateur de bases de données en ligne et gratuit

Ce qui vous séduira en premier, c’est la simplicité de Fichit. Vous pouvez concevoir une vraie base de données sur mesure. Les fiches sont rangées dans une catégorie qui peut ensuite être partagée ou gardée privée. Fichit se veut une plateforme d’échange d’informations publiées par des individus ou des communautés.

Blogger, étudiant, chef d’entreprise ou maman, on a tous besoin de Fichit.com

Fichit s’adresse aussi bien à un blogger qui souhaiterait créer des fiches de lecture et les partager, qu’à une mère de famille qui voudrait rassembler toutes ses recettes, à un photographe pour publier son portfolio, à un biologiste pour collaborer avec des collègues sur une base de données sur les insectes du Brésil ou à un responsable RH pour collecter des CV. Les usages de Fichit n’ont pas de limite, ce sont les utilisateurs qui décideront finalement de ce qu’ils en feront.

Avec Fichit, les possibilités sont illimitées

L’utilisation de Fichit est seulement limitée par l’imagination des internautes.

Cela risque d’être passionnant de découvrir comment vous allez vous approprier cet outil puissant et ce que vous déciderez d’en faire.

Voici quelques usages auxquels les créateurs de Fichit ont pensé :

Fiches de lecture, fiches de révision, recettes, CV, photos, fichier client, communiqués, essais de produits...

Fichit, ou quand informatique de pointe rime avec simplicité

Une fois inscrit sur Fichit, vous pouvez éditer une première catégorie et choisir la trame des fiches de votre base de données. Ajoutez en quelques clics des champs textes, nombre, images, vidéos, liens hypertextes et localisation googlemap. Ensuite, il ne reste plus qu’à charger la base de données en remplissant les fiches préalablement créées. La structure de la base de données est modifiable à tout moment dans l’onglet administration de la catégorie.

Si vous voulez importer directement votre base de données existante dans Fichit c’est possible via l’onglet importer en csv.

Juste pour soi ou pour la communauté, personnalisez les accès à votre base de données

Fichit vous permet également de personnaliser l’accès aux fiches. Par défaut, les catégories sont accessibles à tous et chaque membre peut éditer une nouvelle fiche, même dans une catégorie qu’il n’a pas créée. Mais vous avez le choix de privatiser une catégorie ou de limiter les possibilités d’action des autres membres en leur supprimant par exemple le droit d’éditer. Du plus participatif, au plus privé, Fichit a été pensé pour vous laisser un contrôle total de vos données.

Créer et partager des données sur Fichit est totalement gratuit

L’inscription sur www.fichit.com est totalement gratuite. Vous profitez de toutes les fonctionnalités et pouvez créer immédiatement des bases de données en ligne personnalisées.

Les créateurs envisagent une monétisation des bases de données de Fichit par les utilisateurs qui le souhaiteraient, via un système de paiement à la consultation ou un système de points attribués à chaque fiche publiée. Cela permettrait d’attirer sur Fichit des experts qui pourraient créer des contenus payants de grande qualité et de récompenser les membres les plus actifs.





À propos de Fichit.com

Fichit est né de la rencontre d’un homme d’idées, Guillaume Besançon, et d’un génie de l’informatique, Erwan Guillou.

Guillaume Besançon explique la genèse de Fichit en ces mots : « le projet est parti du constat simple que les sites de communautés étaient toujours découpés en trois parties : des news via un blog le plus souvent, un espace de discussion, en général un formulaire et des contenus divers à partager comme des fiches sur divers sujets. Comme il n’existait pas d’outils pour gérer ces fiches, nous avons décidé de le créer. »

Le site est actuellement en version bêta, de nombreuses fonctionnalités sont en cours de développement.