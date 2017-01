Le Joueur est le label d'édition de jeux de société de l'association Promenons-Nous dans les Bois, qui a jusqu'ici à son actif la publication de Jeu de Rôle magazine, et les jeux de société Déluges, Hackers, Art Express, Rotterdam, Les Naufragés du Titanic, De Vulgari Eloquencia et plus récemment Sandwich, Cité et L'Aventure C'Est Dur. Vous pouvez toujours trouver le Jdr-Mag, sur le site : http://www.jdr-mag.fr